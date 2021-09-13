لايف

الأمن يكشف ملابسات فيديو قطع يد مواطن وتعذيبه في الغربية

مشاجرة وضبط المتهم.
أماني عوض 4:20 م, الأثنين, 13 سبتمبر 21 4:20 م, الأثنين, 13 سبتمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات ما تداول من مقطع فيديو بالاعتداء على مواطن بالضرب وتعذيبه وقطع يده في محافظة الغربية ، وضبط المتهم في الحادث.

ترجع التفاصيل إلى رصد أجهزة الأمن مقطع فيديو متداول عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” بعنوان: “بلطجية يعذبون شابًا.. ويقطعون يده”، تضمن اعتداء مجموعة من الشباب بالاعتداء على شخص بالضرب بالأسلحة البيضاء، وإحداث إصابته في محافظة الغربية.

اقرأ أيضا  حالة الطقس اليوم الأحد 12-9-2021 في مصر.. القاهرة تسجل 36 درجة محسوسة

وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلٍ من طرف أول: شخص -مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المحلة- “مصاب بجروح متفرقة بالجسم “، طرف ثانٍ: شخص من ذات المنطقة على إثر خلافات سابقة بين الطرفين بسبب اعتداء الأول على الثاني بالضرب وإحداث إصابته بسبب ترك الثاني دراجته النارية أمام محل الملابس الذي يعمل به الأول واعتراض الأخير على ذلك.

اقرأ أيضا  «الأوقاف»: منع أي عنصر ينتمي لأي جماعة متشددة من صعود المنبر أو أداء الدروس

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الثاني، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

ملف الكاتب أماني عوض

اقرأ أيضاً

«جروح قطعية بسبب خلافات السير».. ملابسات مشاجرة بين طالبين في المنيا

أماني عوض 4:08 م, الأثنين, 13 سبتمبر 21

دورية أمنية تكشف عصابة لتصنيع «الفودو» داخل 5 شقق بالقاهرة (تفاصيل)

أماني عوض 3:52 م, الأثنين, 13 سبتمبر 21

سحب 3165 رخصة بسبب الملصق الإلكتروني ورفع 50 سيارة متهالكة خلال يوم

أماني عوض 3:29 م, الأثنين, 13 سبتمبر 21

بعد فيديو عبر «فيس بوك».. ضبط قائد سيارة تجاوز عدد الركاب المسموح

أماني عوض 3:26 م, الأثنين, 13 سبتمبر 21

تراجع درجات الحرارة غدا الثلاثاء.. «العظمى» فى القاهرة 34.. وتساقط الأمطار على مرسى مطروح

عصام عميرة 3:05 م, الأثنين, 13 سبتمبر 21

وزيرة البيئة تناقش مع محافظ الغربية دعم القرى الأكثر احتياجا ضمن «حياة كريمة»

عصام عميرة 12:48 م, الأثنين, 13 سبتمبر 21