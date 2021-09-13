الأمن يكشف ملابسات فيديو قطع يد مواطن وتعذيبه في الغربية

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات ما تداول من مقطع فيديو بالاعتداء على مواطن بالضرب وتعذيبه وقطع يده في محافظة الغربية ، وضبط المتهم في الحادث.

ترجع التفاصيل إلى رصد أجهزة الأمن مقطع فيديو متداول عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” بعنوان: “بلطجية يعذبون شابًا.. ويقطعون يده”، تضمن اعتداء مجموعة من الشباب بالاعتداء على شخص بالضرب بالأسلحة البيضاء، وإحداث إصابته في محافظة الغربية.

وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلٍ من طرف أول: شخص -مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المحلة- “مصاب بجروح متفرقة بالجسم “، طرف ثانٍ: شخص من ذات المنطقة على إثر خلافات سابقة بين الطرفين بسبب اعتداء الأول على الثاني بالضرب وإحداث إصابته بسبب ترك الثاني دراجته النارية أمام محل الملابس الذي يعمل به الأول واعتراض الأخير على ذلك.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الثاني، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية.