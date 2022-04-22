كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، بشأن تضرر طالبة من صاحبة شقة استأجرتها منها، ورغبتها في طردها منها بمحافظة حلوان.

تعود الواقعة، إلى رصد تداول مقطع فيديو عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، بشأن تضرر طالبة من سيدة استأجرت منها شقة في منطقة حلوان بمحافظة القاهرة، وذلك لرغبتها في طردها من الشقة.

وبالفحص أمكن التوصل للشاكية، وتبين أنها طالبة بإحدى الكليات -مقيمة بمحافظة الجيزة- وبسؤالها قررت بحدوث مشادة كلامية بينها وربة منزل صاحبة الشقة سكنها، لرغبتها في طردها من مكان إقامتها.

وباستدعاء المذكورة وبسؤالها أيدت ما سبق، وباستكمال الفحص تبين أنه لم يتم تحرير عقد بين الطرفين، واتخذت الإجراءات القانونية.