الأمن يكشف ملابسات استغاثة فتاة من اعتداء والديها عليها بالضرب

توصلت تحقيقات أجهزة الأمن إلى ملابسات منشور على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، تحت عنوان: “أنا محبوسة وبنضرب عنواني دموه مركز دكرنس، الشيخ على شارع مسجد الرحمن إلحقوني”، ومرفق به صورتين لفتاة يظهر بها كدمات بالوجه.

وبالانتقال والفحص أمكن التوصل إلى القائمة على نشر المنشور المشار إليه، وهي فتاة -مقيمة بدائرة مركز شرطة دكرنس بمحافظة الدقهلية- مصابة بكدمات بالوجه.

وبسؤالها اتهمت والديها -مقيمان بذات القرية- بالاعتداء عليها بالضرب بالأيدي، وإحداث إصابتها.

وبمواجهه والديها اعترفا بارتكاب الواقعة، نظرًا لخلافات عائلية لاعتياد المجني عليها بالتأخر في العودة للمنزل، واتخذت الإجراءات القانونية.