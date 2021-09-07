الأمن يكشف لغز 5 جرائم قتل بالغربية والجيزة والإسكندرية (تفاصيل)

تمكنت أجهزة البحث الجنائي بمديريات أمن الغربية والجيزة والإسكندرية من كشف ملابسات 5 جرائم قتل ارتكبت في عدة مناطق، وتمكنت من ضبط الجناة وعرضهم على النيابة العامة.

الغربية.. ملابسات قتل مريض نفسي داخل شقته

تلقى قسم شرطة أول طنطا بمديرية أمن الغربية بلاغًا بالعثور على جثة شخص داخل شقة مستأجرة بأحد العقارات، وما قرره عم المتوفي، أن نجل شقيقه يقيم بمفرده بالشقة ويعاني من اضطرابات نفسية لتعاطيه المخدرات وخضوعه للعلاج النفسي في الآونة الأخيرة.

وتشكل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام، بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الغربية، أسفرت جهوده عن تحديد مرتكب الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات، وباستهدافه أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة والاعتداء على المجني عليه فأودى بحياته بسبب خلافات بينهما، واتخذت الإجراءات القانونية.

سرقة هواتف محمولة من مركز طبي تتسبب في وفاة عامل

وفي الجيزة، كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات العثور على جثمان بعدما تلقى قسم شرطة أول أكتوبر، بلاغًا بوحود جثة شخص يعمل بمركز صحي خاص بدون ترخيص كائن بأحد العقارات، وبها كدمات وجروح.

واتضح أنه بتاريخ الواقعة حضر للمركز المشار إليه 3 أشخاص، وانتحلوا صفة رجال شرطة واستولوا على 5 هواتف محمولة ومبلغ مالي، وأثناء ذلك هرب بعض العاملين والمتوفي بالقفز من أحد النوافذ بالمركز مما أدى لوفاته.

وتشكل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبي الواقعة، 4 أشخاص -يوجد لاثنين منهم معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات وباستهداف المتهمين المذكورين، أمكن ضبط ثلاثة منهم وجارٍ ضبط المتهم الهارب.

وبمواجهتهم اعترفوا بانتحالهم صفة رجال شرطة لعلمهم بأن المركز غير مرخص، ونفوا علمهم بقفز المتوفي من النافذة، وأرشدوا عن الهواتف المحمولة المستولي عليها، وقرروا بإنفاقهم المبلغ المالي على متطلباتهم الشخصية.

وباستدعاء بعض العاملين بالمركز المشار إليه أيدوا ذلك وتعرفوا على المتهمين، واتخذت الإجراءات القانونية.

اعتقاد خاطئ وراء قتل مزارع بالإسكندرية

وبالإسكندرية، كشفت أجهزة البحث الجنائي عن ملابسات مقتل مزارع بمنطقة برج العرب وضبط مرتكب الواقعة.

جاء ذلك بعدما تلقى قسم شرطة برج العرب بمديرية أمن الإسكندرية، بلاغًا من المستشفى العام عن استقبالها جثة مزارع وبها جرح نافذ بالصدر، ووالده مُصاب بجرح طعني وكسور، مقيمان بدائرة القسم.

وبالانتقال وسؤال الثاني، قال إن عامل اعتدى عليهما بسلاح أبيض “سكين” فأحدث إصابتهما التي أودت بحياة الأول ظنًا منه بوجود علاقة بين زوجته ونجله.

وعقب تقنين الإجراءات وباستهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية، أمكن ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن الأداة المستخدمة.

خلافات الجيرة تؤدي لقتل مواطن بالعامرية

وفي ذات المحافظة، تلقى قسم شرطة أول العامرية بلاغًا من المستشفى العام عن استقبالها جثة شخص -له معلومات جنائية- وبها جرح طعني نافذ بالصدر.

وبالانتقال وسؤال والده اتهم شخص بالاعتداء على نجله بسلاح أبيض “مطواه” لخلافات الجيرة فأحدث إصابته التي أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات وباستهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية، وأمكن ضبطه والأداة المستخدمة.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات الخلافات واعتداء المتوفي عليه بسلاح أبيض (كتر) فأحدث إصابته بجروح قطعية باليد.

مريض نفسي يقتل مواطن لاعتقاده أنه سبه

وفي جريمة أخرى، تبلغ لقسم شرطة أول الرمل بمديرية أمن الإسكندرية، عن وجود مشاجرة ومتوفي بمنطقة غبريال.

وبالانتقال والفحص اتضح حدوثها بين طرف أول شخص مُصاب بجرح طعني، ونقل للمستشفى وتوفي عقب وصوله.

وطرف ثانٍ: شخص -له معلومات جنائية- مُصاب بجرح بالأنف، مهتز نفسيًا بسبب حدوث مشادة كلامية بينهما أثناء جلوسهما على أحد المقاهي -كائن بالمنطقة محل البلاغ، لتوهم الثاني باعتداء الأول عليه بالسب والشتم، تطورت لمشاجرة أحضر خلالها سكين من الشقة محل سكنه وتعدى بها على الأول فأحدث إصابته التى أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات، وباستهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، أمكن ضبطه والأداة المستخدمة، واتخذت الإجراءات القانونية.