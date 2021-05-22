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الأمن يكشف حقيقة ممارسة شخص لأعمال بلطجة ضد أسرة ودهس طفلة بالقاهرة

اتضح عدم صحة المتداول في هذا الشأن.
أماني عوض 12:16 ص, الأحد, 23 مايو 21 12:16 ص, الأحد, 23 مايو 21

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توصلت تحقيقات أجهزة الأمن إلى حقيقة ما نشر على أحد المواقع الإخبارية عن ممارسة شخص أعمال بلطجة ودهس طفلة في محافظة القاهرة، وذلك في خبر تحت عنوان: (هدد أسرتها بالقتل..”بلطجي” يدهس طفلة في روض الفرج)،

وبالفحص تبين أن الواقعة المشار إليها، تحرر محضرًا بها بقسم شرطة روض الفرج بمديرية أمن القاهرة بين كلاً من طرف أول سيدة، وطرف ثان شخص، وذلك بسبب الاعتداء بالسب والضرب وإحداث إصابة كلًل منهما للآخر بجروح سطحية بسبب خلافات مالية.

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وعرض الطرفين على النيابة العامة والتي قررت إخلاء سبيلهم، وعقب ذلك حضرا لديوان القسم كلاً من الطرفين وطلبا الصلح والتوفيق فيما بينهما مع أخذ التعهد اللازم بعدم تعرض أي طرف للآخر.

وباستدعاء الطرف الأول، وسؤالها عن حقيقة ما نٌشر أفادت أنه أثناء لهو نجلتها أمام المنزل احتفالًا بأول أيام عيد الفطر المبارك، اصطدمت بها إحدى الدراجات النارية “مجهول”.

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وأضافت أن ذلك حدث قضاء وقدر ولم تتهم تحديدًا أي شخص بتعمد فعل ذلك، ولهذا السبب لم تتجه لإثبات الواقعة رسميًا في حينه أو تتجه لأي مستشفى لتوقيع الكشف الطبي أو علاج نجلتها لعدم وجود إصابات بها.

واتخذت الإجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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