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الأمن يكشف حقيقة صورة خطف الأطفال داخل محل تجاري بمدينة نصر

اتضح أنه إدعاء بدون سند وضبط القائمين على التصوير.
أماني عوض 11:27 م, السبت, 24 أكتوبر 20 11:27 م, السبت, 24 أكتوبر 20

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توصلت أجهزة الأمن إلى حقيقة صورة متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن خطف الأطفال من داخل أحد المحال التجارية بمدينة نصر بمحافظة القاهرة.

ترجع التفاصيل إلى تلقي قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من إحدى المواطنات بتضررها من إحدى السيدات لنشر صورتها على إحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعى “فيس بوك” أثناء تواجدها داخل أحد المحال التجارية الكائنة بدائرة القسم، والإدعاء بأنها تخطف الأطفال من داخل المحلات التجارية.

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وكثفت أجهزة وزارة الداخلية جهودها وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن التوصل إلى قيام إحدى السيدات مقيمة بدائرة قسم شرطة القطامية وبصحبتها شقيقتها مقيمة بذات العنوان، بتصوير المبلغة أثناء تواجدها داخل المحل المشار إليه، وهى من نشرت الصورة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهن لإدعائهن على إحدى المواطنات بدون سند، ونشر أخبارًا كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام.

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وبمواجهتهن اعترفن بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وعللن قيامهن بذلك لتشككهن في المجني عليها.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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