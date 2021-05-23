الأمن يكشف حقيقة اقتحام أهالي سنورس بالفيوم لمسجد وهدم بابه

نفى مصدر أمني صحة ما تداول على أحد المواقع الإخبارية وإحدى الصفحات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، بشأن اقتحام بعض الأهالي بمدينة سنورس بمحافظة الفيوم أحد المساجد وهدم بابه.

وأوضح المصدر أن صحة الواقعة تتمثل في بناء إحدى السيدات حائط من الطوب الأحمر وسد الباب الرئيسي الخاص بزاوية للصلاة بالعمارة التي تمتلكها بذات الناحية، فى ضوء اعتزامها بيع العمارة كاملة وتشمل الزاوية المشار إليها والسابق تبرعها بها.

وأكد المصدر أنه اتخذت الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

وأشار إلى أنه وقت لاحق حضرت السيدة المشار إليها، وأقرت بإزالة الحائط المشار إليه وفتح الباب الرئيسي للزاوية وعودة الحالة لطبيعتها، واتخذت الإجراءات القانونية.