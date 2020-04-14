الأمن يقتحم وكر الإرهابيين بالأميرية والقضاء على جميع العناصر (فيديو)

وسط أنباء عن استشهاد أحد ضباط الأمن الوطني.

نجحت قوات مكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية، من اقتحام وكر العناصر الإرهابية، والقضاء على جميع العناصر الإرهابية بمنطقة الأميرية، بعد تبادل لإطلاق النار، حسبما أعلنت فضائية إكسترا نيوز، منذ قليل.

وأضافت أن عمليات تبادل إطلاق النار توقفت بالمنطقة بعد نجاح العملية الأمنية.

وتداولت أنباء عن استشهاد أحد ضباط الأمن الوطني، وإصابة اثنين من الأمناء في المواجهة.

كانت الفضائية أذاعت بثًا مباشرًا لعمليات تبادل لإطلاق نار بين قوات مكافحة الإرهاب بالداخلية، ومجموعة إرهابية بالأميرية.

ومن خلال فيديو أذاعته، نقل تحذيرات من الشرطة للمواطنين قاطني المنطقة من الاقتراب من النوافذ.