الأمن يعيد طفلًا من ذوي الهمم ضل طريق العودة لأسرته في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية من إعادة طفل ضل الطريق لأهليته بمحافظة القاهرة ، بعدما تلقى قسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من أحد المواطنين بالعثور على طفل من ذوي الهمم أثناء سيره، ولا يعلم عنه أية بيانات.

وبإجراء التحريات أمكن تحديد والد الطفل -مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل- وباستدعائه تعرف على الطفل، وقال إن نجله ضل طريق عودته للمنزل أثناء لهوه بمحيط سكنه ولم يستطع العثور عليه.

وتقدم بالشكر للأجهزة الأمنية على الجهود المبذولة في إعادة نجله.

جاء ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لأجهزة الشرطة، من خلال التعامل الإيجابي مع كافة الحالات ذات الطابع الإنساني.