الأمن يعيد طفلًا متغيبًا عن أسرته في القاهرة

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية القاهرة ، في إعادة طفل متغيب لأهليته بعدما تلقى قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة ببلاغ من شخص تغيب نجله – يبلغ من العمر 4 سنوات- عن المنزل.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، وباستخدام التقنيات الحديثة وفحص الكاميرات بمحل سكن الطفل المتغيب، رصد مقطع فيديو للطفل المذكور حال سيره صحبة شخص -مقيم بدائرة قسم السلام أول.

وباستدعائه رفقة أهليته، حضر رفقة والدته وبرفقتها الطفل المتغيب، وقررت بقيام نجلها باصطحاب الطفل المذكور لمسكنهما عقب العثور عليه في حالة بكاء بمحل البلاغ، خوفًا عليه من السير بمفرده، وباستدعاء المُبلغ تعرف على نجله.

واتخذت الإجراءات القانونية، وتسليم الطفل لوالده مع إتخاذ التعهد اللازم عليه بحسن رعايته.