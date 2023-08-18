الأمن يعيد أجنبيًا تغيب عن أسرته في القاهرة

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في العثور على شخص متغيب يحمل جنسية إحدى الدول، وإعادته وتسليمه لأسرته بمنطقة مدينة نصر.

كان قسم شرطة أول مدينة نصر بمديرية أمن القاهرة قد تلقى بلاغًا من أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول، بغياب نجله يحمل ذات الجنسية يعاني من إضطرابات نفسية.

وبالفحص وإجراء التحريات أمكن العثور عليه أثناء سيره بدائرة القسم، واصطحابه وتقديم كافة المساعدات وتسليمه لأسرته.

من جانبهم، تقدموا بالشكر للأجهزة الأمنية على سرعة التعامل والاستجابة.

يأتي ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لأجهزة الشرطة، من خلال التعامل الإيجابي مع كافة الحالات ذات الطابع الإنساني.