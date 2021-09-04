الأمن يعثر على فتاة القليوبية المتغيبة داخل محطة قطار قليوب

قال والدها إنها اعتادت على ترك المنزل.

توصلت أجهزة الأمن إلى مكان فتاة القليوبية المتغيبة عن منزلها بعدما عثرت عليها داخل محطة قطار قليوب بمحافظة القليوبية.

كانت أجهزة الأمن قد رصدت تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” يتضمن تغيب إحدى الفتيات في محافظة القليوبية.

وبالفحص تبين تلقي مركز شرطة القناطر الخيرية بمديرية أمن القليوبية، بلاغًا من عامل بشركة مقاولات أفاد خلاله بتغيب كريمته -تبلغ من العمر 12 عامًا- وقرر باعتياد نجلته التغيب عن المنزل، أخرها كان خلال شهر يوليو الماضي وعثر عليها بمعرفة أحد الأهالي بدائرة المركز ولم يقم بالإبلاغ.

واتخذت إجراءات البحث عن الفتاة المتغيبة، والعثور عليها بمحطة قطار قليوب بعد ساعات من الإبلاغ عن تغيبها، وباستدعاء والدها تعرف عليها.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة.