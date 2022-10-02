الأمن يعثر على طفل ضل الطريق ويعيده لأهليته في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من العثور على طفل -يبلغ من العمر 12 عامًا- بمنطقة قصر النيل ضل الطريق أثناء تواجده صحبة والدته، لزيارة أحد أقاربه بمنطقة حلوان بمحافظة القاهرة.

وعلى الفور، قدمت الرعاية اللازمة للطفل، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل لوالده، مقيم بمحافظة القاهرة.

وباستدعائه وتسليمه الطفل وأخذ التعهد اللازم عليه بحسن رعايته، وقدم والد الطفل الشكر والتقدير لرجال الشرطة على الجهود المبذولة بإعادة نجله.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي، من خلال التعامل الإيجابي مع كافة الحالات ذات الطابع الإنساني.