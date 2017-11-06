الأمن يصادر مطبوعات خالد على قبيل إعلان موقفه من الترشح للرئاسة

إيمان عوفداهمت قوات الأمن، عصر اليوم الاثنين، المطبعة التي تقوم بطباعة الأوراق الخاصة بالمؤتمر الصحفي للمحامي الحقوقي خالد على الذي من المقرر أن يعلن موقفه من الترشح للانتخابات الرئاسية مساء اليوم.وقامت بمصادرة جانب من الأوراق وتمزيق الباقي، في محاولة تستبق المؤتمر الصحفي المقرر في الساعة

إيمان عوف

داهمت قوات الأمن، عصر اليوم الاثنين، المطبعة التي تقوم بطباعة الأوراق الخاصة بالمؤتمر الصحفي للمحامي الحقوقي خالد على الذي من المقرر أن يعلن موقفه من الترشح للانتخابات الرئاسية مساء اليوم.

وقامت بمصادرة جانب من الأوراق وتمزيق الباقي، في محاولة تستبق المؤتمر الصحفي المقرر في الساعة الخامسة مساء بمقر حزب الدستور .



وأكدت حملة خالد على في بيان أن هذا الهجوم الاستباقي لن يمنعنا من عقد مؤتمرنا الصحفي في موعده الخامسة من مساء اليوم الاثنين بمقر حزب الدستور بالدقي.



وأوضحت أن مصادرة الأوراق بما تحويه من رؤية تحاول طرح سبل مختلفة لمواجهة أزمة الحكم في مصر، في ظل الأخطار التي تواجه الدولة المصرية وتنذر بمصير مظلم

وقالت “لن يمنعنا من طرح هذه الرؤى على الشعب المصري الذي يظل الأمل معلقا دوما على قدرته على التغيير ومقاومة الظلم والمشاركة الفاعلة في صنع بدائل أفضل للمستقبل. فهو بوصلتنا وقبلتنا التي نتوجه إليها”.

