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الأمن يستدعي أهل طفلي الحوامدية المخطوبين: «ننفذ وعد منذ ولادتهما»

قال ذويهم إنها قراءة فاتحة فقط ولن يتم الزواج إلا بعد بلوغ السن القانونية.
أماني عوض 3:10 م, الأثنين, 20 سبتمبر 21 3:10 م, الأثنين, 20 سبتمبر 21

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كشفت تحقيقات الأجهزة الأمنية ملابسات ما تداول بعدد من المواقع الإخبارية عن حفل خطوبة طفلين في منطقة الحوامدية بمحافظة الجيزة، واستدعت أهلهما عقب تداول الواقعة عبر مواقع سوشيال ميديا.

وبالفحص تبين أن شخص -مقيم بالحوامدية “والد طفلة تبلغ من العمر 15 عامًا، وربة منزل، ووالدة طفل يبلغ 15 عامًا، اتفقوا على قراءة الفاتحة للطفلين على أن يتم الزواج رسميًا عقب بلوغهما السن القانونية.

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وأضاف والد الطفلين أن ما تم من مراسم الخطوبة ما هو إلا تنفيذ لوعد سابق بين الأهلية منذ ولادة الطفلين، حيث تربطهما علاقة جيرة وطيدة.

واتخذت التعهد اللازم على الأهلية بحسن رعاية الأطفال، مع اتخاذ الإجراءات القانونية.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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