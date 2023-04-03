الأمن يستجيب لالتماس مواطن بتنفيذ حكم قضائي ضد هارب في بني سويف

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات تداول منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتضمن التماس أحد المواطنين لتنفيذ حكم قضائي صادر لصالحه ضد شخص.

وبالفحص تبين أن المحكوم عليه عامل -مقيم بدائرة مركز شرطة الواسطى ببني سويف- محكوم عليه في قضية “تبديد” بالحبس لمدة سنة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن استهدافه بمحل إقامته وضبطه، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

على صعيد آخر، كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، عن بيع مالك مطبعة -كائنة بمحافظة الجيزة- ونسخ وتقليد وتزوير الروايات المحلية والعربية والعالمية والكتب “روائية، أدبية” والأغلفة الخاصة بهم دون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات، وباستهداف المطبعة المُشار إليها، أمكن ضبط مالكها -مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة.

وبالتفتيش عثرت على 9 آلاف نسخة من الكتب روائية وأدبية، والأغلفة الخاصة بهم، وبمواجهته بما أسفر عنه التفتيش، أقر بأنه مالك المطبعة وارتكابه المخالفات السالف ذكرها بقصد تحقيق الربح المادي، واتخذت الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.