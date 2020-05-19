الأمن يزيل فراشة «عقيقة» بأحد شوارع القاهرة ويضبط القائمين عليها

صرف 17 شخصًا من المدعوين.

ألقت الأجهزة الأمنية المعنية بالقاهرة، القبض على 4 أشخاص لإقامتهم فراشة داخل أحد الشوارع بمنطقة الظاهر، ودعوة أصدقائهم وجيرانهم من أجل عقيقة نجل أحدهم.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من منع إقامة العقيقة، وصرف المواطنين من الفراشة.

تعود التفاصيل، لتلقي شرطة نجدة القاهرة، بلاغًا عن إقامة أحد الأشخاص فراشة، ودعوة بعض الأشخاص “لعقيقة”، بأحد الشوارع بدائرة قسم الظاهر بالقاهرة.

وانتقل رجال الشرطة، وضبط صاحب العقيقة و2 من أصدقائه وصاحب الفراشة، وصرف المدعوين، وعددهم 17 شخصًا، مع إزالة الفراشة.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

يذكر أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط 6020 شخصًا، خلال 24 ساعة، لمخالفتهم قرار حظر التحرك، الصادر من مجلس الوزراء.

وضبطت 1265 سيارة، 131 دراجة نارية، 165 مركبة “توك توك” مخالفة.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها – بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية – لإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس “كورونا”.