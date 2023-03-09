الأمن يداهم مركزًا لعلاج الإدمان غير مرخص في الجيزة.. ويحرر 300 محتجز

داهمت الأجهزة الأمنية مركزًا لعلاج الإدمان بدون ترخيص في محافظة الجيزة ، وألقت القبض على القائمين على إدارته، بعدما أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، أن شخص يدير مركزًا طبيًا لعلاج الإدمان، بدائرة مركز شرطة أبو النمرس في محافظة الجيزة “بدون ترخيص”، واحتجاز عدد من متعاطي المخدرات، بداخله وصرف أدوية وعقاقير طبية لهم -دون استشارة طبية- وذلك نظير مقابل مادي.

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والجهات المختصة، أمكن استهداف المركز المشار إليه وضبط القائمين على إدارته.

وتبين أنهم 4 أشخاص -يوجد لاثنين منهم معلومات جنائية- واتضح وجود 300 شخص بداخل المركز.

وبسؤال عدد منهم أقروا بحجزهم والآخرين داخل المركز عن طريق أهليتهم كرهًا عنهم، وأن القائمين على إدارة المكان يقومون بتكبيلهم وتقييدهم بالحبال والاعتداء عليهم بالضرب.

وأسفر التفتيش عن ضبط كمية من الأدوية مجهولة المصدر والأدوية المهدئة للحالة النفسية والعصبية “ممنوع تداولها بدون إستشارة طبية”، 2 هاتف محمول خاص بالمتهمين، 2 سجل دفتري دفاتر لإثبات بيانات وأحوال ومعيشة النزلاء من متعاطى المواد المخدرة بالمركز، دفتر تحصيل نقدية، مجموعة من الحبال تستخدم في التكبيل.

وضبط العديد من المخالفات بالمكان، أبرزها: إدارة منشأة طبية لعلاج الإدمان بدون ترخيص، مزاولة مهنة الطب والصيدلة بدون ترخيص وصرف أدوية بدون إستشارة طبية، عدم وجود تجهيزات طبية، عدم توفير وسائل السلامة الصحية.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بإدارة المكان كمنشأة طبية لعلاج الإدمان مقابل مبالغ مالية، ومزاولة مهنة الطب والصيدلة بدون ترخيص وصرف أدوية وعقاقير طبية للنزلاء بدون إستشارة طبية، وأن الحبال المضبوطة تُستخدم في تكبيل النزلاء، وإجبارهم على تناول الأدوية المهدئة للسيطرة عليهم.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط المنشآت الطبية لعلاج الإدمان بدون ترخيص.