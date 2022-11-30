الأمن يداهم مركزًا تعليميًا وهميًا في الإسكندرية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهود مكافحة جرائم إدارة مراكز تعليمية وهمية غير مرخصة في محافظة الإسكندرية ، بقصد النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قد أكدت أن شخص -مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بمحافظة الإسكندرية-يدير كيانًا تعليميًا وهميًا بدون ترخيص -كائن مقره بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية، متخذًا منه وكرًا لمزاولة نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على راغبي الحصول على الشهادات الجامعية في مختلف المجالات العلمية، ومنح الدارسين شهادات دراسية وهمية ومزورة وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل بالمؤسسات والهيئات الكبرى بداخل وخارج البلاد -على غير الحقيقة- وتمكنه من خلال ذلك من الإستيلاء على مبالغ مالية من راغبى الحصول على تلك الشهادات.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن استهداف مقر الكيان الوهمي المشار إليه، وضبط المتهم وبالتفتيش في حضوره عثرت على عدد من الشهادات المتنوعة “خالية البيانات ومعدة للإستخدام منسوبة لجهات مختلفة” ممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد، 4 أكلاشيه باسم المركز، دفتر إيصالات إستلام نقدية بإجمالي مبلغ مالي قُدر بـ 730 ألف جنيه، مجموعة من أوراق الدعاية بإسم المركز التعليمى الوهمى- مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامي، طابعة ألوان، جهاز كمبيوتر محمول “لاب توب” بفحصه تبين احتوائه على البرنامج المستخدم في عمليات التزوير، نماذج أختام لجهات مختلفة.

وأمكن الاستدلال على 5 أشخاص من المجنى عليهم، وبسؤالهم قرروا بتعرضهم للنصب والإحتيال من قِبل المتهم المذكور والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بذات الأسلوب الإجرامي المشار إليه.

وبمواجهة المتهم المذكور أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.