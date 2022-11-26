الأمن يداهم المصانع والمخازن العشوائية في الجيزة (صور)

وجهت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، حملة مكبرة استهدفت المصانع والمخازن غير المرخصة بنطاق مديرية أمن الجيزة.

وأسفرت الحملة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها: ضبط 5 مصانع ومخزن، يتم خلالهم إنتاج وتعبئة وتداول المنظفات والمطهرات المنزلية ومنتجات الألبان، وإعادة تدوير النفايات الإلكترونية الخطرة تمهيدًا لطرحها بالأسواق، كما أمكن ضبط المديرين المسئولين عنها.

وبلغ إجمالي المضبوطات التي أسفرت عنها نتائج الحملة 41 طنًا و32 ألف قطعة مواد خام صلبة وسائلة ومنتج نهائي مصنع من مواد “مجهولة المصدر وبدون بيانات معدة للتداول”.

وعثر على 19 طن مواد غذائية عبارة عن “عصائر، لبن، زبدة، جبنة، سمن” مخزنة بدون تراخيص بالمخالفة للاشتراطات البيئية والصحية، 3,6 طن مواد خام ومنتج نهائى عبارة عن “مخلفات بلاستيكية ومنتج نهائى لأدوات وحقائب بلاستيكية” مجهولة المصدر بدون بيانات وبدون موافقة بيئية، تستخدم في التصنيع، 450 كيلو جرام و12500 متر مواد خام عبارة عن “مخلفات نحاسية وبلاستيكية ومنتج نهائى لأسلاك وخراطيم كهربائية” بدون موافقة بيئية.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الغش التجاري.