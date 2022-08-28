الأمن يداهم المصانع العشوائية في المنوفية.. وضبط أطنان المنتجات (صور)

وجهت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، حملة مكبرة استهدفت المصانع والمخازن غير المرخصة بنطاق مديرية أمن المنوفية ، ضمن جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجاري.

وأسفرت الحملة عن ضبط 6 مصانع ومخزن يتم خلالها إنتاج وتداول مستلزمات الإنتاج الزراعي والمواد الغذائية والمنظفات والجلود المغشوشة والمقلدة والمصُنعة، باستخدام مواد خام مجهولة المصدر وبدون ترخيص تمهيدًا لطرحها بالأسواق.

وبلغ إجمالي المضبوطات، التي أسفرت عنها نتائج الحملة 145,5 طن مواد خام ومنتج نهائي لمطهرات ومنظفات منزلية مغشوشة ومقلدة ومجهولة المصدر ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية معدة للتداول.

وعثرت على 31,5 طن مواد خام ومنتج نهائى لمواد غذائية مغشوشة ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية مُعدة للتداول، 2000 إسطوانة أوكسجين طبى معبأة ومجهولة المصدر ومنسوب إنتاجها لشركة وهمية ومُعدة للتداول، 8 أطنان مواد خام ومنتج نهائى لمركزات وإضافات أعلاف حيوانية مغشوشة ومقلدة ومنسوب إنتاجها لشركة وهمية مُعبأة ومُعدة للتداول، 1000 طن جلود مختلفة الأنواع مدبوغة مخالفة للإشتراطات البيئية، واتخذت الإجراءات القانونية.