الأمن يخطر الصيادلة برفض الاعتصام في وزارة الصحة

أحمد صبرىأرسلت وزارة الداخلية خطابا لنقابة الصيادلة تخطرها فيه بتعذر تأمين المسيرة والاعتصام الذى كان المجلس ينوى القيام به غداً الخميس، وذلك لوقوع وزارة الصحة داخل الحرم الأمنى لمجلس النواب.من جانبه، قال الدكتور أحمد فاروق، أمين عام نقابة الصيادلة، إنه طبقاً لقرارات مجلس النقابة العامة فإنه سيت

أحمد صبرى

أرسلت وزارة الداخلية خطابا لنقابة الصيادلة تخطرها فيه بتعذر تأمين المسيرة والاعتصام الذى كان المجلس ينوى القيام به غداً الخميس، وذلك لوقوع وزارة الصحة داخل الحرم الأمنى لمجلس النواب.

من جانبه، قال الدكتور أحمد فاروق، أمين عام نقابة الصيادلة، إنه طبقاً لقرارات مجلس النقابة العامة فإنه سيتم تنظيم اعتصام رمزى داخل مبنى النقابة العامة لأعضاء مجلس النقابة العامة وأعضاء مجالس النقابات الفرعية.

وأوضح فاروق أن الاعتصام اعتراضا على استمرار القرار الوزاري رقم 23 لسنة 2017 والمتضمن بيع الأدوية بسعرين، إضافة إلى المطالبة بإلغاء قرار فتح معهد فني للصناعات الدوائية وآخر للتغذية العلاجية، والعودة للقرار رقم 200 لسنة 2001 والخاص بتنظيم فتح الصيدليات، فضلاً عن المطالبة بتطبيق القرار الوزاري رقم 115 لسنة 2017 والخاص بسحب الأدوية منتهية الصلاحية والتي تضرب به الشركات عرض الحائط.