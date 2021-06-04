الأمن يحرر طفلًا مخطوفًا في مطروح.. ويضبط الجناة

تمكنت الأجهزة الأمنية من استعادة طفل مخطوف في محافظة مطروح بسبب خلافات مالية مع شقيق جد الطفل بعد احتجازه في شقة مستأجرة، وإلقاء القبض على المتهمين.

كانت الأجهزة الأمنية قد رصدت ما بثته أحد البرامج على إحدى القنوات الفضائية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية، يتضمن مقطع مصور يدعي إعداد بعض الأشخاص بمطروح “كمين” لتفتيش السيارات بدون تواجد شرطي من أجل البحث عن طفل مخطوف.

وبالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة النجيلة بمطروح من شخص -مقيم بمحافظة قنا- عن اختطاف نجل شقيقه “تلميذ بالإبتدائي”، أثناء سيره بالقرب من مدرسته بالنجيلة، عقب انتهاء اليوم الدراسي نظرًا لوجود خلافات مالية بين شقيق جد الطفل والمشكو في حقه.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مرتكبي الواقعة، المشكو في حقه، بالاشتراك مع آخر مستخدمين في ذلك سيارة مستأجرة واحتجاز الطفل بشقة مستأجرة بدائرة قسم شرطة مطروح.

وأمكن ضبطهما والسيارة، وتحرير الطفل المُختطف، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة لوجود خلافات مالية مع شقيق جد الطفل المختطف.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.