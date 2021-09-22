الأمن يحرر طفلًا خطف في الجيزة ويضبط 5 متهمين

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحرير طفل خطف من 5 أشخاص في محافظة الجيزة أثناء شراء مستلزمات المنزل، وذلك لمساومة والده على دفع فدية مالية وضبطت المتهمين.

كان قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة قد تلقى بلاغًا من شخص وزوجته عن توجه نجلهما -8 سنوات- لشراء بعض المستلزمات من المنطقة سكنهما إلا أنه لم يعد.

وعقب ذلك تلقى والده اتصالًا هاتفيًا من مجهول برقم “مُحدد” لمساومته على دفع مبلغ مالي نظير إطلاق سراح نجله.

وتشكل فريق بحث جنائي، برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة، 5 أشخاص، ونتيجة لتضييق الخناق عليهم أطلقوا سراح الطفل المختطف بالقرب من محل إقامته.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة باستخدام مركبة “توك توك” ملك وقيادة أحدهم بتحريض من أحد المتهمين لعلمه أن والد الطفل وجدته ميسوري الحال.

وبإرشادهم ضبطت مركبة “توك توك” مستخدمة في ارتكاب الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.