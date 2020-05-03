الأمن يتوصل لحقيقة فيديو تجمعات للشباب خلف نادي سموحة بالإسكندرية

تصادم بين سيارة ودراجة نارية بمحور المحمودية، ولا يوجد سباق سيارات.

توصلت الأجهزة الأمنية إلى حقيقة تداول بعض صفحات موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، مقطع فيديو تحت عنوان: “تجمعات الشباب خلف نادي سموحة بمدينة الإسكندرية، وتحويل الشارع إلى سباق”.

بالفحص تبين أن مقطع الفيديو المُشار إليه، يتضمن مشاهد لحادث تصادم بأحد الطرق الرئيسية لمحور المحمودية بمحافظة الإسكندرية، بين سيارة ودراجة نارية.

وأوضحت التحريات أن قائد الدراجة النارية كان يسير عكس الاتجاه.

وأسفر عن إصابة الأخير ونقله للمستشفى لتلقي العلاج، وبعرض قائد السيارة على النيابة العامة قررت إخلاء سبيله.

وتبين عدم وجود سباق للسيارات، أو قيام أحد بالتسابق بذات الشارع خلال الفترة الماضية.