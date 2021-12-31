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الأمن يتخذ الإجراءات القانونية ضد كافيهات أعلنت عن حفلات غنائية بمدينة نصر

بدون ترخيص.
أماني عوض 10:35 م, الجمعة, 31 ديسمبر 21 10:35 م, الجمعة, 31 ديسمبر 21

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اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية تجاه المديرين المسئولين عن مجموعة من الكافيهات دعت لحفلات غنائية بدون تصريح في منطقة مدينة نصر بمحافظة الجيزة.

كانت الأجهزة الأمنية قد رصدت ما تداول على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، بشأن منشورات تتضمن دعاية لحفلات غنائية “بدون تصريح” بعدد من الكافيهات في منطقة مدينة نصر بمحافظة القاهرة.

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واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية تجاه المديرين المسئولين عن تلك الكافيهات لكونها “بدون ترخيص” ، وإعدادهم حفلات “بدون تصريح” وإشغال الطريق، وتقديم الأرجيلة بالمخالفة للقانون.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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