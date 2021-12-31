الأمن يتخذ الإجراءات القانونية ضد كافيهات أعلنت عن حفلات غنائية بمدينة نصر

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية تجاه المديرين المسئولين عن مجموعة من الكافيهات دعت لحفلات غنائية بدون تصريح في منطقة مدينة نصر بمحافظة الجيزة.

كانت الأجهزة الأمنية قد رصدت ما تداول على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، بشأن منشورات تتضمن دعاية لحفلات غنائية “بدون تصريح” بعدد من الكافيهات في منطقة مدينة نصر بمحافظة القاهرة.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية تجاه المديرين المسئولين عن تلك الكافيهات لكونها “بدون ترخيص” ، وإعدادهم حفلات “بدون تصريح” وإشغال الطريق، وتقديم الأرجيلة بالمخالفة للقانون.