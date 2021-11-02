سيـــاســة

«الأمن تدهور».. السفارة الأمريكية في إثيوبيا تدعو مواطنيها الاستعداد للمغادرة

جاءت الدعوة الأمريكية بسبب المواجهات العسكرية بين جبهة تحرير إقليم تيغراي الإثيوبي والقوات الحكومية في البلاد،
المال - خاص 10:08 م, الثلاثاء, 2 نوفمبر 21 10:08 م, الثلاثاء, 2 نوفمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

دعت الولايات المتحدة رعاياها في إثيوبيا لدراسة مغادرة البلاد، وذلك في ظل تردي الوضع الأمني في البلد، وفق ما ذكرته سبوتنيك الروسية.

وجاءت الدعوة الأمريكية في بيان لسفارتها في إثيوبيا بسبب المواجهات العسكرية بين جبهة تحرير إقليم تيغراي الإثيوبي والقوات الحكومية في البلاد، بعد دعوتها لطرفي النزاع في إثيوبيا إلى الحوار والتوقف عن انتهاكات حقوق الإنسان.

اقرأ أيضا  الحكومة : لا صحة لإيقاف بعض بطاقات مستفيدي معاش «تكافل وكرامة» خلال أكتوبر

وشدد البيان الأمريكي على الحظر على موظفي السفارة الأمريكية في أديس أبابا، السفر خارج حدود المدينة نفسها، مقترحا، وبقوة، إعادة المواطنين الأمريكيين النظر بجدية في السفر إلى إثيوبيا، مع تفكير أولئك الموجودين، في الفترة الراهنة، في إثيوبيا في اتخاذ الاستعدادات اللازمة لمغادرة البلاد.

وذكر بيان السفارة الأمريكية أن البيئة الأمنية في إثيوبيا تراجعت وتدهورت، بشكل كبير، خلال الأيام القليلة الماضية، خاصة في ظل استمرار تصعيد النزاع المسلح والاضطرابات المدنية في ولايات أمهرة وعفر وتيغراي.

اقرأ أيضا  آبي أحمد يدعو المواطنين إلى حمل السلاح ضد مقاتلي التيجراي

وأكد البيان الأمريكي أنه تم تقييد جزء كبير من الطريق السريع A2 ، وهو الذي يربط بين العاصمة أديس أبابا والمدن الواقعة إلى الشمال الإثيوبي، من قبل السلطات الفيدرالية في البلاد، وهو ما أدى إلى اضطرابات والمسافرين الذين تقطعت بهم السبل، فضلا عن بيئة سفر غير مسموح بها، بوجه عام.

اقرأ أيضا  «حقوق النواب»: تحول كبير لمفهوم السجون في مصر مع افتتاح مركز التأهيل السلوكي بوادي النطرون

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

العراق: سلمنا الكويت 490 مليون دولار تعويضات غزو 1990 ونسدد 629 مليونا آخرين في 2020

المال - خاص 10:16 م, الثلاثاء, 2 نوفمبر 21

«شباب النواب» تتهم مسئولين سابقين بإهدار المال العام في الصالة المغطاة باستاد الإسكندرية .. والوزارة ترد

ياسمين فواز 7:54 م, الثلاثاء, 2 نوفمبر 21

أمريكا تخطط لمنع استفادة إثيوبيا وغينيا ومالي من اتفاقية الدخول إليها بلا رسوم

أيمن عزام 6:44 م, الثلاثاء, 2 نوفمبر 21

إعلان حالة الطوارئ في إثيوبيا مع تقدم قوات التيجراي

أيمن عزام 6:29 م, الثلاثاء, 2 نوفمبر 21

رئيس القطاع الطبي بالأعلى للجامعات يطالب بإلغاء الحبس الاحتياطي للطبيب المخطئ

ياسمين فواز 6:14 م, الثلاثاء, 2 نوفمبر 21

«صحة النواب» تعقد جلسة ثانية للحوار المجتمعي بشأن المسئولية الطبية

ياسمين فواز 5:47 م, الثلاثاء, 2 نوفمبر 21