الأمن القومي الأمريكي: موعد انتهاء العمليات العسكرية في غزة بيد إسرائيل

أكد منسق شئون الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، اليوم السبت، أن تحديد الإطار الزمني للعمليات العسكرية في غزة قرار يعود إلى إسرائيل، مشيرا إلى أن الإدارة الأمريكية تتفق مع إسرائيل على أن الصراع في غزة قد يستمر عدة أشهر.

وقال كيربي – حسبما أفادت قناة “الحرة” الأمريكية – إن النقاشات مع الحكومة الإسرائيلية تركز على زيادة دقة العمليات العسكرية من حيث النطاق والحجم، مشيرا إلى أن تحديد الإطار الزمني للعمليات العسكرية في غزة قرار يعود إلى إسرائيل.

وأضاف أن محادثات مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس تناولت الدور المستقبلي للسلطة الفلسطينية في غزة.

وأوضح كيربي أن عبور السفن التجارية في البحر الأحمر، أصبح الآن أكثر خطورة بسبب هجمات الحوثيين، مشيرا إلى أنه سيكون لدى البيت الأبيض المزيد لما سيقوله عن تفاصيل قوة العمل البحرية في الأيام المقبلة.