الأمن السعودي يلقي القبض على يمني أدى عمرته لروح ملكة بريطانيا

أعلن جهاز الأمن العام السعودي الثلاثاء إلقاء القبض على يمني أدى عمرته لروح إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا الراحلة التي رحلت الخميس.

وأوضح الجهاز في بيان عبر حسابه بتويتر أنّ “القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام قبضت على مقيم من الجنسية اليمنية ظهر في مقطع فيديو يحمل لافتة داخل المسجد الحرام مخالفاً بذلك أنظمة وتعليمات العمرة”.

وأكد جهاز الأمن السعودي أنه “جرى إيقافه واتّخاذ الإجراءات النظامية بحقّه وإحالته إلى النيابة العامة”.

وبحسب سكاي نيوز عربية راج بمواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر إعلان هذا الشخص في مقطع فيديو أنّه أدّى العمرة لروح ملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث الثانية.

فيما يعد ذلك انتهاكا لـ”أنظمة وتعليمات” هذه المناسك ومخالفاً أحكام الشريعة الإسلامية التي تمنع أداء هذه الفريضة نيابة عن غير المسلمين، بحسب سكاي نيوز

وفي مقطع الفيديو، ومدّته لا تتجاوز 20 ثانية، ظهر الرجل بملابس الإحرام حاملاً لافتة بيضاء كتب عليها بخط اليد “العمرة لروح الملكة إليزابيث الثانية، نسأل الله أن يتقبّلها في الجنّة ومن الصالحين”. وأضاف “نسأل الله أن يجعلها مع عباده الصالحين، نسأل الله أنّ يجعل روحها في الجنّة”.

وأثار المقطع غضب العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وفق سكاي نيوز..