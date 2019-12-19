الأمن الاقتصادي: 2600 قضية و11 ألف حالة سرقة تيار في يوم (جراف)

أعلن قطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية -اليوم الخميس- عن ضبط نحو 2600 قضية و11.7 ألف حالة سرقة تيار كهربائي ومخالفة لشروط التعاقد، خلال 24 ساعة، من خلال الحملات الأمنية للإدارات التابعة له، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك بهدف تحقيق الأمن ومواجهة أشكال الخروج عن القانون.

حملات الأمن الاقتصادي

وتنشر “المال” جراف يوضح نتائج الحملات الأمنية بإدارات الأمن الاقتصادي، حسبما أعلن عنها، في بيان اليوم.

كشفت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات 1087 قضية متنوعة بمجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية، التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.

ضرائب وتموين

وضبطت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة من خلال فروعها الجغرافية بمديريات الأمن، لمتابعة الأسواق، 1052 قضية تموينية من غش غذائي، لحوم ومصنعاتها، أسماك، دقيق وأقماح، ثروة حيوانية، مواد بترولية.

ونجحت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم، في كشف 148 قضية ضرائب عامة، ضرائب على المبيعات، مخالفات الجمارك، حماية الأموال، الضرائب العقارية والملاهى، تحرى مدين لمصلحة الضرائب.

وأوضحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة أن جهودها في مكافحة أشكال الفساد المالي والإداري، والجرائم التى تؤثر سلباً على المناخ الاستثماري، وكذا الجرائم المُستحدثة التي ترتبط بالقطاع المصرفي، أسفرت عن ضبط 4 قضايا متنوعة.

تلوث نهر النيل

وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، 269 قضية متنوعة، تنوعت بين مخالفات لقانون البيئة، حماية الثروة السمكية، حماية البيئة والمحميات الطبيعية، تلوث المجرى المائي لنهر النيل، حماية منافع الرى والصرف، حماية الثروة الزراعية والحيوانية والداجنة وحماية الأراضى الزراعية، ملاحة داخلية.

أما شرطة المصنفات وحماية الملكية الفكرية، ضبطت 12 قضية مصنفات سمعية وبصرية، بث فضائيات، مطبوعات.

وأكدت وزارة الداخلية على مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

أمن المنافذ

في سياق متصل، كشفت الإدارة العامة لقطاع أمن المنافذ، 6 قضايا تهريب ملابس أجنبية الصنع، قطع غيار (كهربائية، سيارات، دراجات نارية) مواد لاصقة، سجائر، لعب أطفال، بلغت قيمتها 197 ألفًا و410 جنيهات.

وتصدت لمحاولة تهريب نقد، بإجمالي 30 ألف دولار أمريكي، ومحاولة هجرة غير شرعية، واثنين مخدرات.

وضبط 36 قضية، أبرزها: مزاولة مهنة بدون تصريح، إنتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات مسطح مائى، مخالفات السائقين، انتحال صفة، سلاح أبيض.

وحررت 888 مخالفة مرورية متنوعة، ونفذت 285 حكمًا قضائيًا، واتخذت فيهم الإجراءات القانونية.