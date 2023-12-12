«الأمن الاقتصادي» يضبط 5527 قضية سرقة كهرباء ومخالفات نقل خلال يوم

أسفرت حملات قطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، عن ضبط 5527 قضية بمجالي النقل والمواصلات وسرقة التيار الكهربائي خلال 24 ساعة، بعد تكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

وشنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت عن ضبط 1691 قضية متنوعة.

وتمكنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، من ضبط 3836 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.

وجارٍ مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

جاء ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.