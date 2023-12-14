«الأمن الاقتصادي» يضبط 15.2 ألف قضية سرقة كهرباء وتهرب ضريبي خلال يوم

أسفرت حملات قطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، عن ضبط 15236 قضية بمجالي النقل والمواصلات وسرقة التيار الكهربائي خلال 24 ساعة، بعد تكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

وشنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت عن ضبط 1494 قضية متنوعة.



وتمكنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، من ضبط 13606 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.



وأسفرت جهود الإدارة عن ضبط 136 قضية في عدة مجالات أبرزها: للضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحرى مدين لمصلحة الضرائب.



وجارٍ مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.



جاء ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.