«الأمن الاقتصادي» يضبط 13.4 ألف قضية سرقة كهرباء خلال يوم

أسفرت حملات قطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، عن ضبط 15214 قضية بمجالات النقل والمواصلات وسرقة التيار الكهربائي والضرائب خلال 24 ساعة، بعد تكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

وشنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت عن ضبط 1542 قضية متنوعة.

وتمكنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، من ضبط 13458 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.

وأسفرت جهود الإدارة عن ضبط 214 قضية في عدة مجالات أبرزها: للضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحرى مدين لمصلحة الضرائب.

وجارٍ مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

جاء ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.