«الأمن الاقتصادي» في أسبوع.. 4.9 مليار جنيه حصيلة التهرب الضريبي والفساد المالي (جراف)

سجلت حصيلة القضايا التي ضبطتها أجهزة الأمن الاقتصادي في وزارة الداخلية، ضمن جهود حملاتها خلال أسبوع ما قيمته 4 مليارات و938 مليونًا و977 آلاف و402 جنيه من قضايا التهرب الضريبي والأموال العامة وسرقة الكهرباء والدعم.

التهرب الضريبي

وأوضحت نشرة وزارة الداخلية الأسبوعية، الصادرة اليوم السبت، أن قطاع الأمن الاقتصادي ضبط 2525 قضية بمجال التهرب الضريبي: (ضرائب عامة، ضرائب على القيمة المضافة، جمارك، حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، تهرب من الضرائب العقارية والملاهي، تنفيذ أحكام، تحري مدين) بمبالغ مالية بلغت 4 مليارات و748 مليونًا و478 ألفًا و174 جنيهًا، قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولين بإخطار مصلحة الضرائب بها، وجارٍ فحصها فنيًا بمعرفة المصلحة لاستيداء الضرائب المستحقة عليها، كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 6 ملايين و547 ألفًا و357 جنيهًا.

وسجلت القضايا في مجال مكافحة جرائم الأموال العامة 44 قضية، بإجمالي مبالغ مالية قيمتها 115,638,122 مليون جنيه، أبرزها:

وضبطت 38 قضية بمجال الاتجار والتعامل في النقد الأجنبي، بإجمالي مبالغ مالية مضبوطة من عملات محلية، أجنبية بما يعادل 86 مليونًا و168 ألفًا و122 جنيهًا.

سرقة الدعم

وفي قضايا التموين، ضبط 34 قضية إسطوانات بوتاجاز، بمضبوطات بلغت 2600 إسطوانة بوتاجاز، وقدرت قيمة الغاز المدعم 351000 جنيه، 31 قضية مواد بترولية، بمضبوطات بلغت 887426 لترًا.

وضبط 11087 قضية سلع غذائية وتموينية، بمضبوطات وزنت 3571٫030 طن، أبرزها: 292 قضية سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بمضبوطات بلغت 874,881 طن، 219880 عبوة غذائية متنوعة، 2543846 قطعة، و63 قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء بمضبوطات وزنت 217,971 طن “سكر”، 830 عبوة زيت طعام، 205236 لتر زيت طعام.

وحررت 4997 قضية مخالفات المخابز، بمضبوطات بلغت 85,970 طن دقيق بلدى مُدعم، 11960 رغيف بلدي مُدعم، 2170 بطاقة ذكية، ماكينة صرف.

وكشفت 10 قضايا بمجال حجب السلع الإستراتيجية، بمضبوطات بلغت 78,678 طن، 7414 لتر، 29790 عبوة، 144 قضية استيلاء على الدعم، بمضبوطات أبرزها: 731,178 طن سلع ومواد غذائية مُدعمة متنوعة.

وضبط 7 قضايا في مجال البيع بأزيد من السعر لمواد البناء، بمضبوطات بلغت 195,500 طن، 2761 قضية بمجال البيع بأزيد من السعر للسلع الغذائية وغير الغذائية، بمضبوطات بلغت 525,241 طن، 7690 عبوة، 21000 قطعة، و257 قضية بمجال البيع بأزيد من السعر للسجائر، بمضبوطات 55041 عبوة “سجائر”.

سرقة الكهرباء

وعن سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد، ضبط 81770 قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائي، بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة بها 74 ملايين و570 ألفًا و106 جنيهات.

وفيما يتعلق بقضايا النقل والمواصلات، ضبط 1769 قضية متنوعة، أبرزها جرائم: سرقات عامة، حيازة مواد مخدرة، وتشكيلان عصابيان، ضموا 6 متهمين، لارتكابهم واقعتي سرقة.

وتمكنت شرطة المصنفات، من ضبط 222 قضية مصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، على النحو التالي: 122 قضية بمضبوطات أبرزها: 10 أجهزة حاسب آلي، و100 قضية بمجال جرائم المطبوعات اتخذت خلالها الإجراءات القانونية نحو عدد من المطابع والمكتبات تعمل بد ون ترخيص.

قضايا المسطحات

وفي قضايا البيئة والمسطحات المائية، ضبط 844 قضية بمجال حماية الثروة السمكية، أبرزها قضايا: صيد مخالف، غزل مخالف، جوابي مخالفة، 1872 قضية بمجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث، و869 بمجال حماية منافع الري والصرف، و155 بمجال حماية الأراضي والثروة الزراعية، و130 بمجال حماية الملاحة الداخلية، وكذا تأمين 947 لنش سياحي.

وبمجال أمن الموانئ، ضبط 26 قضية تهريب بضائع، مستحضرات تجميل، مكملات غذائية، وكذا 51 قضية متنوعة من أبرزها: دخول دائرة جمركية، جنحة مرورية.

وفي الأمن السياحي، ضبط 1995 قضية ومخالفة متنوعة، أبرزها: مخالفات شركات سياحية، حيازة آثار، حفر وتنقيب عن آثار، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.

حملات الأمن الاقتصادي

ويوضح الجراف التفاعلي التالي نتائج حملات الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، خلال أسبوع: