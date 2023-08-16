الأمم المتحدة: 1.3 مليار شخص يعاني من انعدام المياه في أفريقيا (جراف)

ينظر العالم إلى مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “COP 28” المنعقد في الإمارات في مدينة إكسبو دبي خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023، كونه بريق أمل لحل كافة التحديات البيئية لحماية الكوكب، إذ تمثل ندرة المياه وارتفاع درجات الحرارة أكبر التحديات المطروحة.

وذكر تقرير وفق الأمم المتحدة، اطلعت عليه “المال”، خطر ندرة المياه يهدد سكان العالم، إذ وصلت الدول الغير أمنه مائيا نحو 113 دولة و 24 دولة تعاني من انعدام الأمن المائي بشكل خطير، وتمثل السويد أكثر الدول في تصنيف الدول الآمنة، وجزر سليمان الأعلى تصنيفا من حيث الدول الغير أمنه مائيا.

وتابع التقرير ان هناك مايقرب من نحو 4.3 مليار شخص فى آسيا والمحيط الهادي و 1.3 مليار شخص فى أفريقيا يعانون من انعدام المياه.

وأوضح التقرير أن الدول الغير امنه مائيا تمثل 72 % من إجمالي دول العالم، و 12 % للدول الآمنة، و8 % دول غير آمنة بدرجة كبيرة، و 8 % دول امنه لحد ما.

تستهدف دولة الإمارات إنتاج 1.4 مليون طن متري من الهيدروجين سنويا بحلول عام 2031، وصولا إلى إنتاج 15 مليون طن متري سنويا في 2050.

وذكرت الأمم المتحدة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “COP 28” متبقي عليه 108 يوما، بحضور أغلب دول العالم.وبمشاركة مايقرب من 30 ألف مشارك.