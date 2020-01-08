الأمم المتحدة: هجمات الصواريخ الأخيرة انتهاك جديد لسيادة العراق

أكدت بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي)، اليوم الأربعاء، أن هجمات الصواريخ الأخيرة بمحافظتي أربيل والأنبار تزيد من حدة الصراع في المنطقة وتعد انتهاكا جديدا للسيادة العراقية.

وشددت البعثة في بيان أوردته قناة “السومرية نيوز”، على ضرورة ألا يدفع العراق ثمن المنافسات الخارجية، داعية الأطراف كافة إلى ضبط النفس العاجل واستئناف الحوار.

وتعرضت قاعدتان أمريكيتان في الأنبار وأربيل، فجر الأربعاء، لهجمات إيرانية بـ 22 صاروخا، وذلك ردا على اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني بقصف أمريكي قرب مطار بغداد في الثالث من الشهر الجاري.