الأمم المتحدة: ندعم إجراء انتخابات في ليبيا نهاية 2018

رويترز قال جيفري فيلتمان، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، اليوم، إن الأمم المتحدة ملتزمة بمساعدة ليبيا على تنظيم انتخابات بحلول نهاية العام، وأن ما شجعها على ذلك هو المعدل الذي يسجل به الليبيون أسماءهم للتصويت. وأضاف أن المنظمة الدولية تعتبر الانتخابات هذا العام طريقًا ”لنها

رويترز



قال جيفري فيلتمان، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، اليوم، إن الأمم المتحدة ملتزمة بمساعدة ليبيا على تنظيم انتخابات بحلول نهاية العام، وأن ما شجعها على ذلك هو المعدل الذي يسجل به الليبيون أسماءهم للتصويت.

وأضاف أن المنظمة الدولية تعتبر الانتخابات هذا العام طريقًا ”لنهاية سلمية وشاملة للمرحلة الانتقالية

وأضاف للصحفيين في طرابلس بعد الاجتماع مع فائز السراج رئيس الحكومة المعترف بها دوليا ”الهدف هو هدف ليبي… إنهاء المرحلة الانتقالية بعملية سلمية شاملة تتمخض عن حكومة موحدة تعبر عن إرادة الشعب الليبي“.

وتأمل الأمم المتحدة في أن تساعد الانتخابات على إرساء الاستقرار في ليبيا التي سقطت في حالة من الفوضى بعد الإطاحة بمعمر القذافي في انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي في 2011.

ويمثل إجراء الانتخابات تحديًا كبيرًا في بلد لا يزال منقسمًا بين فصائل عسكرية وسياسية، وتتصارع حكومتان على السلطة منذ التشكيك في نتائج انتخابات أجريت في 2014. والوضع الأمني سيئ في كثير من مناطق ليبيا.

وسيتعين على الأرجح الموافقة على قانون انتخابي جديد، وإجراء استفتاء على الدستور قبل الانتخابات الوطنية.

وتهدف مساعي الأمم المتحدة التي بدأت سبتمبر الماضي إلى تعديل خطة السلام التي وضعت في ديسمبر 2015 وتمهيد الطريق لإجراء انتخابات لكنها لم تتمخض حتى الآن عن اتفاق بشأن كيفية التحرك نحو الانتخابات.

وذكر فيلتمان أن الأمم المتحدة ”تشجعت“ بشدة من الحماس الظاهر للانتخابات مشيرا إلى أن نحو نصف مليون ناخب جديد سجلوا أسماءهم للتصويت منذ فتح باب التسجيل في أوائل ديسمبر.

وقال ”تشير استطلاعات الرأي العام إلى تأييد غالبية الليبيين القوي في كل أنحاء البلاد للتمكين من المشاركة في انتخابات تحظى بمصداقية هذا العام“.

وتقول المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا إن 1965450 شخصا في المجمل سجلوا أسماءهم للتصويت من إجمالي السكان الذين يزيد تعدادهم على 6 ملايين نسمة. وبلغ عدد المشاركين في انتخابات 2014 630 ألفا فحسب. وأدت الانتخابات إلى معركة من أجل السيطرة على طرابلس وإلى تشكيل حكومتين متنافستين في العاصمة وفي شرق البلاد.

والحكومة المتمركزة في الشرق حليفة للقائد العسكري القوي خليفة حفتر الذي من المرجح أن يرشح نفسه في أي انتخابات رئاسية.