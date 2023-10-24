الأمم المتحدة للمرأة: مصر تمتلك أعلى نسبة لخريجي الجامعات من النساء

قالت كريستين عرب، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر إن مصر تمتلك أعلى نسبة في خريجي الجامعات من النساء تمثل نحو 47 %، ولكن المرأة تمثل نسبة لا تتعدى 21% تقريباً في القطاع الخاص.

وأضافت: “قد لا يتعلق ذلك بالكفاءات، بل أن بعض الأسر في القرى لا تسمح للفتيات بالعمل، حيث إن حالة النساء في القري ليست كحالهن في المدن”.



وأكدت على هامش كلمتها في مؤتمر “CEO Women”، اليوم أنه يمكن للسيدات أن يصبحن رؤساء ووزراء، حيث تم بالفعل تحقيق أعلى مستوى للمرأة في قيادة القطاع العام على الرغم من التحديات والأزمات العالمية. ولفتت إلى أن القانون يضمن تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة ويجب أن تلتزم الشركات بهذه القواعد حيث أن البطالة بالنسبة للمرأة 5 أضعاف الرجل.



وشاركت في المؤتمر السيدة، دورين بوجدان مارتن، الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات بشكل افتراضى والتي أشارت إلى اهتمام للاتحاد الدولي للاتصالات بدعم المرأة في مختلف القطاعات وتعزيز تمكينها في جميع الدول حول العالم.

تجدر الإشارة إلى أن مؤتمر CEO Women يعد بمثابة منتدى سنوي يهدف إلى تطوير وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين سيدات الأعمال والمديرات التنفيذيات بالكيانات الاقتصادية الكبرى دولياً وإفريقياً لنقل الخبرات وتسليط الضوء على التجارب الاكثر نجاحاً. وتنظمه شركة ON AIR Group للمرة الثانية على التوالي هذا العام.

يشارك في المؤتمر عدد من المديرات التنفيذيات بكبرى الشركات الاقتصادية على المستوى المحلي والدولي، ويحضره أكثر من 200 رئيس تنفيذي، وقيادات من القطاعين الحكومي والخاص لمناقشة وعرض أهم القضايا الاقتصادية من خلال أربعة جلسات هي: الثورة الصناعية الخامسة وتأثير تقنياتها على المجتمع، والرؤساء التنفيذيين للمرأة في السياق العالمي (التحديات والفرص)، وتمويل مشاريع المرأة المستدامة، والتعليم وتميز الرئيس التنفيذي.