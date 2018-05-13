الأمم المتحدة للفنون تكرم محمد عبده سفيرا للأغنية العربية

أحمد حمدى كرم الدكتور نبيل رزق، المدير الإقليمي للأمم المتحدة للفنون في الشرق الأوسط وإفريقيا، وعاصم المنياوي، المستشار الفني لشئون الموسيقى والغناء للأمم المتحدة، فنان العرب، محمد عبده، مع منحه لقب سفير الأغنية العربية لما قدمه من فن راق في…

أحمد حمدى

كرم الدكتور نبيل رزق، المدير الإقليمي للأمم المتحدة للفنون في الشرق الأوسط وإفريقيا، وعاصم المنياوي، المستشار الفني لشئون الموسيقى والغناء للأمم المتحدة، فنان العرب، محمد عبده، مع منحه لقب سفير الأغنية العربية لما قدمه من فن راق في مسيرة فنية عظيمة، بعد النجاح المبهر لحفله الذى أقيم على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية بمشاركة أنغام.

جدير بالذكر أن الحفل جاء فور طرح الألبوم الغنائي الجديد لـ”عبده” بعنوان “عمري نهر” وهو من كلمات باقة من أكبر الشعراء العرب وألحان الموسيقار السعودي المبدع طلال الذي أعاد بألحانه صياغة هوية الأغنية السعودية، من خلال جمل لحنية تحمل بداخلها عبق التراث الموسيقى السعودي بشكل بسيط ومتطور.

وحضر الحفل الذي أشرف عليه خالد أبو منذر، المشرف العام على أعمال طلال، عدد كبير من الشخصيات العامة الفنية أبرزهم الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية، والسفير السعودي في القاهرة أسامة النقلي والشيخ عيسى بن راشد آل خليفة وعدد من الكتاب الصحفيين السعوديين والعرب.