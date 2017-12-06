سيـــاســة

الأمم المتحدة: لا بديل عن اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل وفلسطين

متابعات:قال أنتونيو جويترس الأمين العام للأمم المتحدة، إن القرار الأمريكي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل يهدد السلام في المنطقة.وأضاف جويترس في خطاب متلفز، منذ قليل، إنه لا بديل عن حل الدولتين واعتبار القدس عاصمة لإسرائيل وفلسطين.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن اليوم اعتراف بلاده با
9:53 م, الأربعاء, 6 ديسمبر 17 9:53 م, الأربعاء, 6 ديسمبر 17

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متابعات:

قال أنتونيو جويترس الأمين العام للأمم المتحدة، إن القرار الأمريكي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل يهدد السلام في المنطقة.

وأضاف جويترس في خطاب متلفز، منذ قليل، إنه لا بديل عن حل الدولتين واعتبار القدس عاصمة لإسرائيل وفلسطين.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن اليوم اعتراف بلاده بالقدس عاصمة لإسرائيل واتخاذ إجراءات لنقل السفارة الأمريكية إلى هناك.

 

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