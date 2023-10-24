الأمم المتحدة: حرب غزة تهدد المنطقة بأكملها ورد الفلسطينيين جاء بعد دمار منازلهم

قال أنطونيو جوتيريش أمين عام الأمم المتحدة إن الوضع في الشرق الأوسط يتفاقم الساعة تلو الأخرى، والحرب في غزة تدور رحاها وقد تنتشر في المنطقة كلها، والانشقاق يطال المجتمعات والتوترات قد تنتنشر.

ووفقا لـ”قناة القاهرة الإخبارية” جاء ذلك خلال جلسة مجلس الأمن الدولي حول تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، والتصعيد في غزة.

وأضاف: يجب أن تكون المبادئ واضحة بداية من احترام المدنيين وحمايتهم والهجمات غير المسبوقة والتي ارتكبتها حماس في 7 أكتوبر الجاري، ليس هناك مبررات لاختطاف المدنيين ويجب إطلاق سراحهم بدون أي شروط.

وتابع أمين عام الأمم المتحدة : وجب علينا أن نعترف أن هجوم حماس لم يحدث من فراغ، إن الشعب الفلسطيني خاضع لاحتلال خانق يدوم منذ 56 عامًا، وشهد المستوطنات تلتهم ارضه رويدًا رويدًا، واقتصاده يركض، وسكانه يشردون ودياره تدمر، وآماله تتبخر.

وأكد أن ما حدث لا يمكن أن يبرر العقاب الجماعي الذي لحق بالشعب الفلسطيني، وحتى الحرب لها قواعد يجب أن نطالب جميع الأطراف بنصرة القانون الدولي، وحماية المدنيين والمستشفيات، ومقرات الأمم المتحدة التي تأوي اليوم أكثر من 600 ألف فلسطيني.

وقال: إن قصف إسرائيل لغزة يتم بلا هداوة وتدمير أحياء مدنية بشكل مقلق، وقتل 35 موظفا في الأونروا التابعة للأمم المتحدة في غزة خلال الأسابيع الماضية، ويجب حماية المدنيين وعدم استخدامهم كدروع بشرية.

وأضاف: لا يعني ذلك فرض أمر على مليون نسمة بمغادرتهم للجنوب بلا مأوي وكهرباء ووقود وغذاء ويتم قصفهم، وأجدد ندائي لوقف إطلاق النار، لتحقيق السلام والاستقرار وحل الدولتين.

وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على أهمية وصول المساعدات إلى قطاع غزة بدون قيود، مع وقف استهداف المدنيين من الجانبين.