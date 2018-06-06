الأمم المتحدة: تنامي الحروب التجارية يقلص استثمارات الشركات العابرة للحدود

- نمو الاستثمار الأجنبي هذا العام سيكون هشا "وما بعد 2018 لن يكون أفضل"- المؤشر العالمي للاستثمارات مازال دون المستوى المتحقق قبل الأزمة المالية العالمية إعداد– عبدالغفور أحمد محسنيهدد تزايد التوترات التجارية بتقليص استثمارات الشركات العابرة للحدود حول العالم على المدى الطويل، وفقًا

– نمو الاستثمار الأجنبي هذا العام سيكون هشا “وما بعد 2018 لن يكون أفضل”

– المؤشر العالمي للاستثمارات مازال دون المستوى المتحقق قبل الأزمة المالية العالمية



إعداد– عبدالغفور أحمد محسن

يهدد تزايد التوترات التجارية بتقليص استثمارات الشركات العابرة للحدود حول العالم على المدى الطويل، وفقًا لتقرير الاستثمار العالمي الذي أصدرته الأمم المتحدة اليوم، ونقلته صحيفة فاينانشيال تايمز.

وانخفضت الاستثمارات الأجنبية المباشرة حول العالم بنسبة 23% في عام 2017، ويتوقع أن تنمو على نحو متواضع خلال العام الجاري، وفقا لتقرير الأمم المتحدة.

وتهدد الحرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي آفاق نمو الاستثمارات خلال العام الحالي بعد أن فرضت أمريكا الأسبوع الماضي رسوم إضافية على وارداتها من الصلب والألومنيوم من الاتحاد الأوروبي وكندا والمكسيك، وردت أوروبا بقائمة سلع أمريكية يتفرض عليها جمارك إضافية بداية من يوليو المقبل.

ومن المقرر أن تصدر واشنطن قوائم بالتعريفات الجمركية وقيود على الاستثمارات الصينية بحلول نهاية هذا الشهر، كما تهدد بفرض ضرائب استيراد على السيارات التي تصل إلى الولايات المتحدة من الخارج والتي تصل قيمتها إلى 190 مليار دولار سنويًّا.

وقال جيمس زان، المسئول الرئيسي عن تقرير الأمم المتحدة، إن نمو الاستثمار الأجنبي المباشر هذا العام سيكون هشًّا بسبب التوترات التجارية والمخاطر الجيوسياسية المتصاعدة، وأضاف أن حالة عدم اليقين كبيرة هذا العام و”ما بعد هذا العام لن يكون الوضع أفضل”.

أوضح زان “أحد التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، أن مؤشر الاستثمار الأجنبي المباشر -وهو مقياس يشمل عمليات الاستحواذ والاستثمار في المصانع من قبل الشركات الأجنبية- لم يصل بعد إلى المستوى الذي سجله قبل الأزمة المالية العالمية منذ عقد من الزمان”.

وخلال العام الماضي، سجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة حول العالم 1.43 تريليون دولار، مقابل 1.91 تريليون دولار في 2007.

وشهد العقد الماضي ركودا في نمو سلاسل التوريد العالمية، وأشارت البيانات التي جمعها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) إلى أن استخدام سلاسل التوريد وصل إلى ذروته في عام 2012.

وتحاول إدارة ترامب الحد من الإنتاج العالمي ، ودفع الشركات متعددة الجنسيات الأمريكية لنقل مصانعها إلى داخل الولايات المتحدة، وتشجيع الاستثمارات الجديدة في البلاد من قبل الشركات الأجنبية التي تجري عملياتها الإنتاجية الآن خارج حدود أمريكا.

وكانت التخفيضات الضريبية التي أقرها الكونجرس العام الماضي جزءًا من هذه الاستراتيجية، لكن الإدارة تحاول أيضًا تغيير الحوافز التجارية وإقامة جدران من الرسوم الجمركية لمساعدة الشركات على زيادة الإنتاج الأمريكي.