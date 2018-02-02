الأمم المتحدة تعلن استئناف إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا

متابعاتأعلن ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، عودة دخول المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود التركية، بعد توقفها الشهر الماضي.وبحسب ما نقلته وكالة سبوتنيك الروسية أكد دوجاريك، خلال إحاطة إعلامية للصحفيين مساء يوم الخميس، "استئناف إدخال المساعدات إلى إدلب عبر معبر باب ا

متابعات

أعلن ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، عودة دخول المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود التركية، بعد توقفها الشهر الماضي.

وبحسب ما نقلته وكالة سبوتنيك الروسية أكد دوجاريك، خلال إحاطة إعلامية للصحفيين مساء يوم الخميس، “استئناف إدخال المساعدات إلى إدلب عبر معبر باب الهوى”، بعد توقفها في 20 / يناير الماضي.

وأشار أن “الأمم المتحدة قامت بإرسال 25 عربة محملة بالأغذية والأدوية أمس الأربعاء، وهناك 15 عربة أخرى دخلت إلى سوريا اليوم”.

وبينما لا زال هناك مخاطر أمنية على الحدود السورية التركية، أكد دوجاريك أن الأمم المتحدة وضعت مجموعة من إجراءات لحماية فريقها على معبر باب الهوى منها استخدام مركبات مدرعة وفرض قيود على الموظفين أثناء عبورهم الحدود.

