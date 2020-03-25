“الأمم المتحدة” تطلق خطة جمع مساعدات بقيمة ملياري دولار لمواجهة كورونا

قال إن كورونا جائحة تهدد الإنسانية برمتها

أطلق أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، خطة عالمية تستهدف جمع 2 مليار دولار لدعم جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وقال جوتيريش إن كورونا جائحة تهدد الإنسانية برمتها.

وجاءة الخطة تحت اسم “رد إنساني عالمي” وتستمر حتى ديسمبر المقبل مع دعوة إلى جمع مساعدات بقيمة ملياري دولار.

وبحسب فرانس برس، قال جوتيريش، في مداخلة عبر الفيديو، إن الخطة «تهدف إلى السماح لنا بمكافحة الفيروس في الدول الأشد فقرا في العالم، وتلبية حاجات الأشخاص الأكثر ضعفا وخصوصا النساء والأطفال والمسنين والمعوقين ومن يعانون أمراضا مزمنة».

وأدى الفيروس إلى وفاة ما لا يقلّ عن 19246 شخصاً في العالم منذ ظهوره للمرة الأولى في ديسمبر.

وتم تشخيص أكثر من 427940 إصابة في 181 بلداً ومنطقة منذ بدء تفشي الوباء.

وعدد الإصابات المشخّصة لا يعكس سوى جزء بسيط من الحالات الحقيقية بعد أن أصبح العديد من الدول يكتفي بفحص الأشخاص الذين يجب إدخالهم إلى المستشفيات.