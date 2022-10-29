الأمم المتحدة تطالب بتجديد اتفاق الحبوب الأوكرانية

طالبت الأمم المتحدة الأطراف الموقعة على اتفاق كانت قد لعبت فيه المنظمة الدولية دور الوسيط، وسمح باستئناف صادرات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، بتجديد الاتفاق، مؤكدة أنه لا غنى عنه للمساهمة في ضمان الأمن الغذائي العالمي، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

ودعت الأمم المتحدة أيضا إلى التنفيذ الكامل لاتفاقية ذات صلة لضمان وصول الحبوب والأسمدة من روسيا إلى الأسواق العالمية.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في بيان: “نؤكد الضرورة الملحة للقيام بذلك للمساهمة في الأمن الغذائي في جميع أنحاء العالم وتخفيف المعاناة التي تسببها أزمة تكاليف المعيشة لمليارات البشر في العالم”.

وبموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه في 22 يوليو، تمكنت أوكرانيا من استئناف صادراتها من الحبوب والأسمدة عبر البحر الأسود والتي توقفت عندما غزت روسيا جارتها في 24 فبراير.

وتم الاتفاق مبدئيا على سريان اتفاق التصدير الأوكراني لمدة 120 يوما.

وتعمل الأمم المتحدة على تمديد الاتفاق لمدة تصل إلى عام وتسهيل عمليات التفتيش المشتركة للسفن التي يقوم بها مسؤولون تابعون للأمم المتحدة وأتراك وروس وأوكرانيون.

وانتقدت روسيا الاتفاق وشكت من أن صادراتها لا تزال تواجه عراقيل وعدم وصول كميات كافية من الحبوب الأوكرانية إلى البلدان المحتاجة. وقد تعترض موسكو على تمديد الاتفاق الخاص بصادرات أوكرانيا إلى ما بعد نوفمبر.