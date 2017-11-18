الأمم المتحدة تطالب السلفادور بإيقاف عقوبة السجن للإجهاض العمدى

خالد بدر الدين دعا الأمير زيد بن رعد الحسين، مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، حكومة السلفادور بأن توقف العمل بالقوانين التي تعاقب النساء بالسجن، بسبب الإجهاض سواء العمدى أو لأسباب طبية، وتعيد النظر في أمر المسجونات بالفعل في مثل هذه القضايا. وأضاف الأمير زيد، في بيان أصدره -فى نهاية الأسبوع الماض

خالد بدر الدين

دعا الأمير زيد بن رعد الحسين، مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، حكومة السلفادور بأن توقف العمل بالقوانين التي تعاقب النساء بالسجن، بسبب الإجهاض سواء العمدى أو لأسباب طبية، وتعيد النظر في أمر المسجونات بالفعل في مثل هذه القضايا.

وأضاف الأمير زيد، في بيان أصدره -فى نهاية الأسبوع الماضى- أنه قابل في زيارته للسلفادور التي استمرت يومين نساء عوقبن بالسجن، بتهمة القتل بسبب ما وصفه بأنه حالات طارئة خلال عمليات الولادة، وأفزعه أن يترتب على منع السلفادور التام للإجهاض معاقبة نساء فقدن حملهن دون إرادتهن، فيما يبدو ولحالات طارئة أخرى.

وذكرت وكالة “رويترز”، أن الأمير زيد دعا السلطات فى سلفادور إلى مراجعة جميع قضايا مسجونات في اتهامات تتعلق بالإجهاض، وهي قضايا تقول عنها جماعة المواطنين من أجل عدم تجريم الإجهاض، أن عددها 27 قضية صدرت فيها أحكام على نساء يعانين الفقر المدقع بالسجن لفترات بين 6 و35 عامًا.

واقترح أن يصدر مرسوم رئاسي لمراجعة القضايا من قبل لجنة من الخبراء، بينهم خبراء دوليين ولم ترد وزارة الاتصالات في السلفادور على طلبات بالتعليق على بيان الأمير.