الأمم المتحدة ترحب باعتزام الولايات المتحدة إلغاء تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية

تم تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية في عهد إدارة الرئيس ترامب

رحبت الأمم المتحدة السبت باعلان الولايات المتحدة اعتزامها إلغاء إدراج جماعة الحوثي في اليمن على قائمة المنظمات الإرهابية.

إلغاء تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في مذكرة للصحفيين إن إلغاء الإدراج سيوفر إغاثة ضخمة لملايين اليمنيين الذين يعتمدون على المساعدات الإنسانية والواردات التجارية لتلبية احتياجاتهم الأساسية للبقاء، وسيساعد على ضمان وصول السلع الضرورية لهم دون تأخير.

وأضاف في مذكرته أنه في الوقت الذي يواجه فيه اليمن خطر المجاعة، يعد الحفاظ على الواردات التجارية والمساعدات الإنسانية بكميات كافية، أمرا ضروريا.

وتابع “نأمل في أن يساهم هذا التطور الإيجابي في جهود الأمم المتحدة لاستئناف عملية سياسية يقودها ويملكها اليمنيون للوصول إلى تسوية شاملة وتفاوضية للصراع”.

وجاء تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية، في الأيام الأخيرة للإدارة الأمريكية السابقة بقيادة دونالد ترامب. وقالت الإدارة الأمريكية أمس الجمعة إنها ستلغي هذا التصنيف.

وتأتي هذه الخطوة بعد يوم واحد من إعلان الرئيس الامريكي الحالي جو بايدن إنهاء الدعم الأمريكي للعمليات الهجومية في اليمن.

وجاء قراره هذا لتعزيز الجهود الدبلوماسية ودعم المبادرة التي تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الحرب هناك.

يشار إلى أن هذه المادة نقلا عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال.