الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر من الأمن الغذائي في غرب أفريقيا

يواجه 48 مليون شخص في غرب ووسط أفريقيا انعداما حادا للأمن الغذائي في الأشهر المقبلة، وهو أعلى مستوى في عشر سنوات، بسبب انعدام الأمن والصدمات المناخية وجائحة كوفيد-19 وارتفاع الأسعار، وفق تحذيرات وكالات إنسانية تابعة للأمم المتحدة .

ويواجه غرب ووسط أفريقيا مخاطر متزايدة نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وعدم انتظام سقوط الأمطار. وساهمت الحرب الأوكرانية في نقص المواد الغذائية والأسمدة في واحدة من أفقر مناطق العالم.

وجاء في تحليل الأمن الغذائي الإقليمي الذي قدمه برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) أن من المتوقع أن يصل عدد الأشخاص الذين لا يحصلون بشكل منتظم على الغذاء الآمن والمغذي إلى 48 مليون شخص خلال الفترة من يونيو إلى أغسطس .

ويعود جزء من المشكلة إلى المحنة التي تواجهها دول في منطقة الساحل شبه القاحلة جنوب الصحراء الكبرى، ومنها مالي وبوركينا فاسو اللتان تتصديان لتمرد جماعات إسلامية أودى بحياة الآلاف وأدى إلى نزوح نحو 2.5 مليون.

وقالت الوكالات إن من المتوقع أن يواجه 45 ألف شخص في منطقة الساحل جوعا كارثيا، وهو مستوى أقل بقليل من المجاعة.