الأمم المتحدة تدعو لوقف إطلاق نار عالمي لتوحيد جهود مكافحة كورونا

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، المجتمع الدولي لدعم وقف إطلاق نار شامل في كل مناطق النزاع خاصة في سوريا وليبيا، لدعم جهود مكافحة فيروس كورونا . و أكد جوتيريش أن دول العالم تحتاج لتوحيد الجهود لكبح وباء فيروس…

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، المجتمع الدولي لدعم وقف إطلاق نار شامل في كل مناطق النزاع خاصة في سوريا وليبيا، لدعم جهود مكافحة فيروس كورونا .

و أكد جوتيريش أن دول العالم تحتاج لتوحيد الجهود لكبح وباء فيروس “كورونا” وتأثيره الاجتماعي و الاقتصادي.

و أضاف في مقابلة مقابلة تلفزيونية: “لابد أن نفعّل هذا سويا بتضامن وتعاون، يجب وقف الحروب في أنحاء العالم وتركيز الجهود على فتح المجال لدخول المساعدات لمواجهة الفيروس”.

و دعا لدعم الحملة التي سيطلقها يوم الأربعاء والتي سيطلب فيها ملياري دولار لمخيمات اللاجئين.

و أوضح أن مناطق النزاع تتراجع فيها القدرة على الاستجابة لجهود نشر المساعدات الإنسانية لمواجهة الفيروس .