الأمم المتحدة تدعو لحماية من هم دون 18 عاما والاعتراف بهم كأطفال

دعت لجنة حقوق الطفل بالأمم المتحدة والممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والنزاع المسلح والممثل الخاص للأمين العام المعني بالعنف ضد الأطفال ومنظمة يونيسيف ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، في تقرير اليوم الخميس، الدول الأعضاء للاعتراف بكل من تقل أعمارهم عن 18 عامًا كأطفال، وتوفير حماية خاصة على النحو الذي تتضمنه اتفاقية حقوق الطفل.

يأتي ذلك في ظل التحديات الراهنة، مثل انتشار الأوبئة وحالات الطوارئ الإنسانية المعقدة والأزمات المناخية الشديدة والنزاعات، إضافة إلى ما ترتكبه الجماعات المسلحة التي صنفتها الأمم المتحدة على أنها جماعات إرهابية تشكل تحديات عالمية كبيرة، وتؤدي في كثير من الأحيان إلى تآكل أطر الحماية الدولية وانتهاك حقوق الطفل.

وأكد التقرير أن الأطفال لهم حقوق كاملة بشكل مستقل عن الوالدين أو الأوصياء، ويحق لهم التمتع بحماية خاصة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا سيما بموجب اتفاقية حقوق الطفل والتي تحدد مجموعة واسعة من حقوق الإنسان تنطبق على جميع الأطفال، وتؤكد أن مصالح الطفل يجب أن تكون الاعتبار الأساسي في جميع الإجراءات المتعلقة بهم.